Жительница Калининграда нашла необычный способ прославить регион на весь мир

Жительница Калининграда Евгения Дудыкина приняла участие в международном проекте «Путешествующие кукольные штаны», который рассказывает пользователям сети об интересных городах мира с помощью кукол Барби. Об этом пишет «Клопс».

32-летняя калининградская художница занимается коллекционированием кукол восемь лет — девушка собрала около 70 экземпляров. Из-за пандемии фанатам Барби по всему миру пришлось временно отложить конференции и тематические поездки, тем не менее, общение в соцсетях не прекратилось. Так, благодаря проекту «Путешествующие кукольные штаны» в Instagram россиянка нашла необычный способ совместить хобби и прославить свой регион.

Суть проекта — получить специальные кукольные штаны для Барби от другого участника и сфотографировать в них свою игрушечную модель в разных частях родного города, региона или страны. При этом важно написать небольшой текст на английском языке о ключевых достопримечательностях и выложить все в соцсеть.

Дудыкина планирует публиковать фото из Калининграда в ноябре. В ее тур по области попадут традиционно популярные исторические и туристические места, такие как кафедральный собор и остров Канта, рыбная деревня, музей Мирового океана, Зеленоградск и Куршская коса, Светлогорск и Черняховск.

Ранее в октябре в Калининграде началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Известно, что реставрационные работы, на которые выделено 1,5 миллиона рублей из государственного бюджета, будет выполнять «Реставрационная Мастерская "Наследие"».