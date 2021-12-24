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На Украине нашли способ избежать энергетической катастрофы

Депутат Рады Бойко: смена кабмина позволит Украине избежать энергетической катастрофы

Фото: @NaftogazUK

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко нашел способ избежать энергетической катастрофы на Украине. По его мнению, это позволит сделать смена кабинета министров, приводятся слова политика на сайте партии.

Он подчеркнул, что за десять месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 отрасль нефте- и газодобычи сократилась почти на три процента. Из-за газа по 60-70 гривен за кубический метр одни предприятия сокращают производство, а другие закрываются.

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«Вместо того, чтобы спасать Украину от энергетического кризиса, власть усугубляет его. Поэтому замена правительства сейчас актуальна как никогда. Если на смену этому кабмину придут профессионалы, Украина избежит энергетической катастрофы», — заявил Бойко.

Он указал, что в неготовности страны к такому развитию событий виновно правительство, и результатом тому становится уничтожение промышленности. По словам политика, потери несут все, даже производители хлеба, в чем он имел возможность убедиться в ходе поездки в Харьковскую область.

Ранее лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала, что энергетический кризис в стране приводит к ее экономическому уничтожению. Она призвала поименно установить тех, кто ответственен за то, что «энергетически самодостаточная» страна столкнулась с кризисом.

Марина Совина
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