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Россиянам предложили слетать в Болгарию и обратно за 3,8 тысячи рублей

Россияне могут приобрести авиабилеты в Софию и обратно в январе за 3,8 тысячи рублей

Фото: Alexandr Bormotin / Unsplash

Российские туристы могут слетать в Болгарию и обратно за 3,8 тысячи рублей. Такой информацией поделились эксперты портала Tourdom.

Так, авиабилет в обе стороны по маршруту Санкт-Петербург — София с вылетом из аэропорта Пулково 15 января и обратным рейсом 26 января обойдется путешественнику в 3,8 тысячи рублей. Провоз багажа в стоимость не входит, за него необходимо будет заплатить еще 4,3 тысячи рублей. Перевозку осуществляет венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air.

Кроме того, специалисты предложили путешественникам, планирующим поездку в республику на майские даты, заранее приобрести проездные документы по выгодной цене. Например, слетать в Варну и обратно с 7 по 16 мая авиакомпания S7 предлагает за 12,5 тысячи рублей.

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После майских праздников есть возможность улететь на неделю на юг Болгарии — в Бургас — за 12,7 тысячи рублей, доплатить за багаж придется 7,9 тысячи рублей.

Ранее в декабре россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на новогодние праздники в Армении, Белоруссии, Азербайджане и Узбекистане. Так, стоимость путевки в страну на три ночи с проживанием и перелетом колеблется в пределах 34-48,8 тысячи рублей на одного человека.

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Валентина Процкова
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