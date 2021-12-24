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Пропавшая девять лет назад кошка воссоединилась с хозяевами накануне Рождества

Жительница Большого Манчестера воссоединилась с пропавшей в 2012 году кошкой Марли

Фото: Pawpurrs Halfway House

Жительница района Траффорд, английское графство Большой Манчестер, воссоединились с пропавшей девять лет назад кошкой по кличке Марли накануне Рождества. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Хозяйка Марли рассказала, что кошка сбежала в 2012 году — она вырвалась из шлейки во время прогулки на улице. Женщина развесила объявления и начала самостоятельный поиск животного, но он не дал результата. Тогда британка решила, что ее любимица погибла.

19 декабря 2021 года женщине неожиданно позвонила владелица приюта для животных Кэти Хейз и сообщила, что Марли нашлась, и ее можно забрать домой. По словам Хейз, в приют кошку принес мужчина, который подкармливал ее в течение последних трех месяцев. Основательница приюта в первую очередь проверила наличие микрочипа, благодаря которому она и отыскала хозяев животного.

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«Я просто не могу поверить, что почти за десять лет никто не додумался проверить ее чип. Боже, где она была все это время», — сокрушалась Хейз. Она добавила, что за время бродяжничества кошка обросла шерстью и сильно испачкалась.

В канун Рождества скитаниям Марли настал конец — она вернулась домой. В январе кошке исполнится 20 лет. «У нас ушло 10 лет на то, чтобы вернуть ее домой. Я просто надеюсь, что она проживет еще хотя бы немного, чтобы снова оценить домашний уют со своей семьей», — отметила ее хозяйка.

Чтобы избежать подобных ситуаций и не терять любимых питомцев, Хейз настоятельно рекомендует чипировать животных и надевать на них ошейник с шильдиком с номером телефона и кличкой.

Ранее сообщалось, что в шотландском городе Ливингстон, округ Западный Лотиан, хозяйка воссоединилась с пропавшей восемь лет назад кошкой Бам-Бам. Кошку заметили на заднем дворе одного из кафе города.

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Евгения Черкасова
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