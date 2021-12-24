Московская прокуратура передумала вызывать украинского журналиста Цимбалюка

Московская прокуратура передумала вызывать украинского журналиста Романа Цимбалюка по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Николая Полозова.

Юрист сообщил, что прибыл в назначенное время в прокуратуру в Москве, однако на месте не было прокурора. «Спустя несколько минут я оказался в прокуратуре Центрального административного округа, однако кабинет № 43, в который необходимо было явиться, был закрыт. Ни одного из помощников прокурора не оказалось», — отметил Полозов.

По словам адвоката, в прокуратуре ему сообщили, что ведомство отозвало вызов Цимбалюка. «А коллега из соседнего кабинета, другой прокурор, сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад», — сообщил он. Полозов отметил, что ни его самого, ни Цимбалюка об отзыве приглашения в прокуратуру на допрос не уведомляли. В ведомстве юриста попросили оставить контактные данные для связи.

Отмечается, что адвокат отказался раскрывать местонахождение Цимбалюка. «Я не могу раскрывать эту информацию в интересах его безопасности», — ответил юрист на вопрос издания о том, где сейчас находится журналист.

Ранее Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды к россиянам. Отмечалось, что журналист обвиняется в провоцировании вражды и ненависти по отношению к россиянам и российской власти из-за ряда видео, опубликованных на его YouTube-канале. Журналиста вызвали на допрос для дачи объяснений по делу.