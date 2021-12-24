Порошенко заявил о сумасшествии украинских властей

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал сумасшествием уголовное дело о государственной измене, которое против него было возбуждено в республике. Об этом он высказался в интервью принадлежащему ему «5 каналу». Фрагмент беседы с политиком был опубликован на YouTube.

Порошенко подчеркнул, что украинские власти не предоставили ни обществу, ни «международным партнерам» никаких убедительных доказательств его вины.

При этом он отметил, что будет готов обсудить дело против него по возвращении из-за границы. «Я приеду [на Украину] — поговорим», — подчеркнул экс-президент.

Ранее сообщалось, что Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В частности, в Службе безопасности Украины (СБУ) политика обвинили в использовании своих полномочий главы государства, чтобы разорвать договоры на угольные поставки из ЮАР и по требованию России заключить новые контракты на закупку угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.