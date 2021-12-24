Британия заявила о национальной катастрофе из-за России

В Великобритании заявили о масштабном экономическом кризисе из-за резкого повышения стоимости газа. Компании попросили правительство предпринять соответствующие меры, сообщает Telegraph.

Главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство в Лондоне урегулировать ситуацию на фоне повышения цен на газ, которое приводит страну и ее промышленность к национальной катастрофе. Эксперты заявили, что кризис в Британии связан с нехваткой поставок российского газа в Европу.

«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», — подчеркнул исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Представитель компании EDF Филипп Коммаре оценил ситуацию в энергетической сфере как критическую и спрогнозировал дальнейшее ухудшение обстановки. Поставщики стараются поддержать потребителей, однако проблемы отрасли слишком велики.

Аналитик Investec Мартин Янг допустил взлет тарифов на электричество до 56 процентов. На данный момент среднее домохозяйство в Великобритании тратит на эти нужды 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), но в апреле 2022 года сумма этих расходов может вырасти до двух тысяч фунтов, или 195 тысяч рублей.

Ранее правительство России предсказало высокие цены на газ в Европе в 2022 году. Вице-премьер страны Александр Новак подчеркнул, что такую стоимость формирует баланс спроса и предложения.

22 декабря цена на газ в Европе достигла исторического максимума. Стоимость топлива превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубических метров.