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Жертвы спавшего со студентками актера Джеймса Франко обвинили его в безразличии

Жертвы спавшего со студентками актера Джеймса Франко выпустили заявление о его поведении
Джеймс Франко

Джеймс Франко. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Две женщины, которые ранее подавали в суд на актера Джеймса Франко, выпустили заявление о его поведении после того, как артист признался, что действительно спал со студентками своей школы актерского мастерства, и пожаловался на секс-аддикцию (сексуальное компульсивное поведение — прим. «Ленты.ру»). Их высказывание цитирует The Guardian.

«Он абсолютно безразличен к невероятной боли и страданиям, которые принес своим жертвам. Он продолжает принижать пережитое ими и игнорировать их боль, хотя и признает, что не должен был открывать никакой школы. Отвратительное поведение», — говорится в заявлении, которое опубликовали адвокаты, представляющие интересы актрис и бывших студенток Франко Сары Тизер-Каплан и Тони Гаал.

Ранее Франко дал первое за несколько лет интервью, в котором признался, что имел половые связи со студентками в организованной им школе актерского мастерства Studio 4. По словам артиста, подобные связи были по обоюдному согласию. Он также отметил, что отношения со студентками не были целью создания актерской школы, в которой Франко, среди прочего, вел уроки «постельных сцен».

В июне артист согласился выплатить больше двух миллионов долларов за урегулирование исков о его сексуальных домогательствах. Истицами в них выступали, кроме Тизер-Каплан и Гаал, еще несколько бывших студенток Франко. Они также обвиняли его в мошенничестве.

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Денис Рузаев
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