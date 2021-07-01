Джеймс Франко выплатит больше двух миллионов долларов за домогательства

Американский актер Джеймс Франко выплатит больше двух миллионов долларов за урегулирование исков о его сексуальных домогательствах, сообщает The Hollywood Reporter.

Полноценное урегулирование осуществит судья Лос-Анджелеса, которому нужно утвердить соглашение между ответчиком и истцами. Ими выступают актрисы и бывшие студентки Франко Сара Тизер-Каплан и Тони Гаал, которые подали иск против него еще в 2019 году.

Отмечается, что Титер-Каплан получит 670,5 тысяч долларов, из которых 223,5 тысячи ей придется потратить на гонорары адвокатам. Гаал выплатят 223,5 тысячи долларов, 74,5 тысячи из которых уйдут на судебные издержки. Остальные 1,341 миллиона долларов распределят другими студентами. Всего от общей суммы иска на услуги юристов направят 827 тысяч долларов, а невостребованные деньги отправят Национальному женскому юридического центру.

Ранее сообщалось, что Франко договорился с обвинившими его в домогательствах студентками. Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал отказались от своих претензий. При этом тогда не разглашалась сумма, которая понадобилось звезде для урегулирования вопроса.