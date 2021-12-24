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В «Газпроме» рекордно вырастут зарплаты

Миллер подписал приказ об индексации зарплат в «Газпроме» на 7,5 процента с 2022 года

Фото: BalkansCat / Shutterstock

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписал приказ об индексации зарплат в концерне на рекордные 7,5 процента с января 2022 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В этом году зарплаты в компании увеличились на два процента, в 2020 году — на три, в 2019 году — на 4,6 процента, 2018 году — на 3,7 процента.

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На индексацию, по неофициальным данным, уйдет более 60 миллиардов рублей. Повышение будет выше ожидаемого уровня инфляции.

Ранее стало известно, что зарплата руководителей, специалистов и служащих в дочерних подразделениях «Газпрома» увеличилась на 15 процентов с 1 октября этого года. На конец 2020 года списочная численность персонала группы «Газпром» достигла 477,6 тысячи человек, а расходы на оплату труда — 807,8 миллиарда рублей.

Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии 2021 года по МСФО выросла почти в 22 раза по сравнению в тем же периодом прошлого года и составила 995,521 миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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