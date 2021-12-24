Хасбулатов указал на странности в словах Горбачева о его отношениях с Западом

От первого президента СССР Михаила Горбачева странно слышать обвинение Запада в том, что там относились к нему как к «неисправимому коммунисту», ведь он занимал должность генерального секретаря ЦК Компартии СССР. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший глава Верховного Совета (ВС) РСФСР Руслан Хасбулатов, отвечая на слова Горбачева об обстоятельствах распада Союза.

«Странное заявление, что [бывший министр обороны США Дик] Чейни считал Горбачева неисправимым коммунистом. Ну так он ведь был генеральным секретарем ЦК КПСС. И я считал его коммунистом, — сказал он. — Они все были коммунистами, и я был. Он что, на старости лет свихнулся, что ли?»

По словам Хасбулатова, если Горбачев считал себя антикоммунистом, то ему следовало открыто объявить об этом на одном из этапов своей политической карьеры.

Ранее Горбачев заявил, что западные элиты видели в нем ярого коммуниста и поэтому предпочитали иметь дела с Борисом Ельциным (возглавлял ВС РСФСР до Хасбулатова — прим. «Ленты.ру»). Также, по словам президента СССР, многие на Западе приложили руку к развалу Советского Союза.

Хасбулатов в разговоре с «Лентой.ру» также заявил, что основная ответственность за развал СССР лежит на его руководстве, а Запад опасался хаоса, который может возникнуть после распада Союза.