Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Хасбулатов указал на странности в словах Горбачева о его отношениях с Западом

Глава ВС РСФСР Хасбулатов о словах Горбачева про распад СССР: свихнулся на старости лет
Руслан Хасбулатов

Руслан Хасбулатов. Кадр: Свободная Пресса / YouTube

От первого президента СССР Михаила Горбачева странно слышать обвинение Запада в том, что там относились к нему как к «неисправимому коммунисту», ведь он занимал должность генерального секретаря ЦК Компартии СССР. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший глава Верховного Совета (ВС) РСФСР Руслан Хасбулатов, отвечая на слова Горбачева об обстоятельствах распада Союза.

«Странное заявление, что [бывший министр обороны США Дик] Чейни считал Горбачева неисправимым коммунистом. Ну так он ведь был генеральным секретарем ЦК КПСС. И я считал его коммунистом, — сказал он. — Они все были коммунистами, и я был. Он что, на старости лет свихнулся, что ли?»

По словам Хасбулатова, если Горбачев считал себя антикоммунистом, то ему следовало открыто объявить об этом на одном из этапов своей политической карьеры.

Ранее Горбачев заявил, что западные элиты видели в нем ярого коммуниста и поэтому предпочитали иметь дела с Борисом Ельциным (возглавлял ВС РСФСР до Хасбулатова — прим. «Ленты.ру»). Также, по словам президента СССР, многие на Западе приложили руку к развалу Советского Союза.

Материалы по теме:
«У всех была каша в головах» 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
«У всех была каша в головах»30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
6 декабря
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря

Хасбулатов в разговоре с «Лентой.ру» также заявил, что основная ответственность за развал СССР лежит на его руководстве, а Запад опасался хаоса, который может возникнуть после распада Союза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
В России оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей
Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги
В Москве изменились тарифы на парковку
Двое мошенников похитили россиянку ради квартиры
Хасбулатов указал на странности в словах Горбачева о его отношениях с Западом
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене в пользу Украины российского военного
Россиянам предложили совершить смертельно опасное восхождение за один день
В МИД не увидели готовности ЕС к предоставлению гарантий безопасности России
Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой
15-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов
В Дании рассказали о четырех сценариях России для Украины
Во Франции раскрыли цель Путина в многополярном мире
Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter