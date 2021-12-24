Три женщины поставили мировые рекорды по рыбной ловле

Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) объявила новые мировые рекорды по рыбной ловле, зарегистрированные в декабре. Имена рыболовов, поймавших самых больших рыб в мире, названы на сайте организации.

Американскому рыболову Джастину Квинталу удалось поймать рекордную миктероперку, весящую 10,52 килограмма. Он подозревал, что поставил мировой рекорд, поэтому потратил два часа, чтобы добраться до ближайшего представительства IGFA и взвесить свой улов.

Клер Себалд, ловившая рыбу на Аляске, поймала 82-сантиметрового кижуча весом 6,12 килограмма. Мередит Маккорд выловила у берегов Флориды высокотелую лакедру весом 12,95 килограмма. Канадке Киане Меркреди в Манитобе попался огромный канальный сомик весом 8,53 килограмма. Всех троих признали мировыми рекордсменками по ловле рыб соответствующих видов среди женщин.

12-летний Николас Фано поймал во Флориде большого каранкса весом 26,54 килограмма. Чтобы вытащить рыбу из воды, ему понадобилось около 30 минут. Мальчику присудили мировые рекорды сразу в двух классах: среди юниоров и среди мужчин.

В ноябре IGFA объявила, что российский рыболов Илья Щербович поставил рекорд мира по ловле арктического гольца. Рыба весом 11,67 килограммов попалась ему во время рыбалки на Таймыре в конце июля 2021 года.