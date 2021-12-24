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Непомнящего поразила подготовка Потанина к шахматному матчу

Непомнящий: с Потаниным сыграли очень культурную партию — удивлен уровнем соперника

Фото: Александр Китаев

В пятницу, 24 декабря, в столичном Центральном доме шахматистов состоялся товарищеский матч между президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным и российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», игра закончилась победой последнего, однако, не была доведена до мата и продолжалась почти все отведенные на нее минуты.

«Одновременно был и приятно, и неприятно удивлен одним и тем же, уровнем соперника. На самом деле сыграли очень прилично очень культурную партию. Это без шуток, не то что я поддавался. Ни в коем случае. Меня приятно удивило качество подготовки соперника»

Ян Непомнящий

Владимир Потанин с юных лет увлекается шахматами и защитил первый разряд, выступая за студенческую команду МГИМО в межвузовских турнирах в 70-х годах.

«Я в отличии от Яна не мог себе позволить не готовиться, — рассказал бизнесмен об игре с гроссмейстером. — Поэтому попытался понять, как мне играть. И постарался выбрать такой достаточно надежный дебют, испанскую партию, в которой белые довольно долгое время могут себе позволить не сдаваться».

Ян Непомнящий, который в этом году выиграл турнир претендентов, а затем уступил в борьбе действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену, признался, что это был первый товарищеский матч, который вызвал такой медийный интерес и ажиотаж.

«Норникель» и Владимир Потанин лично многие годы поддерживают развитие разных видов спорта в России, плотно сотрудничая с Федерацией хоккея России, Российским футбольным союзом, FIDE, Федерацией керлинга и другими объединениями.

Потанин известен серьезным увлечением хоккеем, поддержкой Ночной Хоккейной лиги и состязаний с участием легенд советского и российского хоккея.

«Норникель» поддерживал Яна Непомнящего во время его борьбы за чемпионство и впредь собирается оказывать ему всестороннюю помощь. А лично Владимир Потанин надеется войти в команду Яна при подготовке к следующему матчу на первенство мира. Для этого он собирается поднять и свой уровень шахматного мастерства.

Николай Морозов
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