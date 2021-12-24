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Рост цен на хлеб объяснили

Президент Российского зернового союза Злочевский: цены на хлеб растут из-за роста издержек

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Цены на хлеб растут по объективным причинам, так как увеличиваются производственные издержки, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«У нас же подорожала электроэнергия. А при хлебопечении, например, изготовлении муки это все входит в себестоимость. Металлы подорожали сильно. Когда мы говорим про муку, в мукомольной промышленности есть, так называемое, металлическое сито, жернова и так далее, все запчасти, в основном, металлические», — поделился Злочевский. Также, по его словам, растут затраты на перевозку продукции.

Все дорожает. Металл подорожал, естественно, подорожали все запчасти.

Аркадий Злочевскийпрезидент Российского зернового союза

Ранее Минсельхоз спрогнозировал рост цен на пшеничную муку, хлеб и подсолнечное масло в феврале 2022 года. Так, ожидается подорожание муки на 2,9 процента, что приведет к росту цен на хлеб – он может стать дороже на 2,1 процента. Средняя стоимость буханки хлеба может вырасти до 43 рублей. Также в ведомстве спрогнозировали подорожание подсолнечного масла на 2,2 процента.

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Екатерина Смирная
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