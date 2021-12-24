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Россиян предупредили о росте цен на хлеб и масло

Минсельхоз: в России ожидается подорожание муки и подсолнечного масла до 2,2% в феврале

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минсельхоз спрогнозировал рост цен на пшеничную муку, хлеб и подсолнечное масло в феврале. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад, направленный в правительство.

Так, стоимость муки может вырасти на 2,9 процента с февраля 2022 года. Это приведет и к увеличению стоимости хлеба, считают в министерстве. В магазинах цена на хлеб может вырасти на 2,1 процента. То есть средняя стоимость буханки хлеба на полке достигнет 43 рублей, следует из доклада.

В Минсельхозе также сообщили, что в ближайшее время подорожает подсолнечное масло. В магазинах стоимость вырастет на 2,2 процента, несмотря на то, что стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1 процента.

Президент России Владимир Путин 21 июля признал обострение ситуации с ценами на еду в стране. «Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Марина Совина
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