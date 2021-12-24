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Верховный суд Белоруссии оставил без изменений приговор Колесниковой

Приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку вступил в законную силу

Фото: Ramil Nasibulin / BelTA / АР

Верховный суд Белоруссии оставил без изменений приговор членам президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, которые получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Об этом сообщается на сайте суда.

«Приговор (...) оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

Ранее Колесникова заявила, что не будет просить о помиловании. «Естественно, ни о каких просьбах о помиловании не может быть и речи. Ведь я, как Максим Знак и все политзаключенные, невиновна. Нельзя признаваться в том, чего не совершал», — пояснила она.

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В 2020 году Мария Колесникова возглавляла избирательный штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. За два месяца до голосования Бабарико был арестован. Позже банкира обвинили в причастности к выводу за рубеж сотен миллионов долларов и приговорили к 14 годам лишения свободы.

По данным белорусского ЦИК, на президентских выборах Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционеров были арестованы или бежали из страны.

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София Сарджвеладзе
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