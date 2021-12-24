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РПЦ лишит сана обвиненного в изнасиловании детей российского священника

РПЦ лишит церковного сана протоиерея Николая Стремского, обвиненного в изнасиловании детей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Дело протоиерея Николая Стремского, которого обвинили и осудили по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей, передано в епархиальный церковный суд на предмет лишения его сана. Об этом со ссылкой на пресс-службу Оренбургской епархии РПЦ сообщает «Ридус».

Церковный суд над священником начнется после того, как в силу вступит приговор светского суда. На это может уйти несколько недель, рассказали в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что Стремского приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на два года. Кроме того, он на 20 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Также суд лишил его государственной награды Орден «Родительской славы».

По версии следствия, Стремский с 1999 по 2019 год развращал и насиловал опекаемых и удочеренных им несовершеннолетних. Преступления совершались в поселке Саракташ Оренбургской области. Потерпевшими по делу признаны 11 несовершеннолетних, которые были удочерены или опекались Стремским.

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Анна Филипенко
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