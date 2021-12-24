Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд вынес приговор российскому священнику по делу об изнасилованиях детей

Суд Саракташа приговорил священника Стремского к 21 году колонии за изнасилования детей
Николай Стремский

Николай Стремский. Фото: Telegram-канал «Подъем»

Саракташский районный суд Оренбургской области в пятницу, 24 декабря, вынес приговор многодетному священнику Николаю Стремскому по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Об этом сообщает ТАСС.

Стремского приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на два года. Кроме того, он на 20 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Также суд лишил Стремского государственной награды Орден «Родительской славы».

Материалы по теме:
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться» Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
4 декабря
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы» Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
4 декабря

По версии следствия, руководитель организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николай Стремский с 1999 по 2019 год развращал и насиловал опекаемых и удочеренных им несовершеннолетних. Преступления совершались в поселке Саракташ Оренбургской области. Потерпевшими по делу признаны 11 несовершеннолетних, которые были удочерены или опекались Стремским. Дело в отношении священника было передано в суд в сентябре.

Кроме того, по данным Следственного комитета России, дочь Стремского Елена и ее муж Виктор Щербаков в августе 2018 года заперли троих несовершеннолетних в гараже и долгое время не выпускали. Елену и ее мужа ранее обвинили в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних и заключили под стражу вместе с самим Николаем Стремским.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о погибших при пожаре в реанимации российского ковид-госпиталя
Российский «Космос-2519» перестал существовать
Ревнивая девушка нашла необычный способ убедиться в верности парня
Названа предварительная причина пожара в российской больнице
Железную леди российской промышленности заподозрили в афере с контрактом
Бритни Спирс спела в наряде с глубоким декольте и возмутила фанатов
Россиянам предложили слетать в Болгарию и обратно за 3,8 тысячи рублей
Россия заявила о планах Запада устроить провокацию на референдуме в Белоруссии
Главный тренер российской молодежки объяснил поражение от Канады накануне ЧМ
В МИД заявили о тренирующих украинских военных инструкторах Запада
В реанимации российской больницы произошел пожар
В Москве отказались вводить новые ограничения из-за COVID-19
Правительство предсказало высокие цены на газ в Европе в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter