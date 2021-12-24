Суд вынес приговор российскому священнику по делу об изнасилованиях детей

Саракташский районный суд Оренбургской области в пятницу, 24 декабря, вынес приговор многодетному священнику Николаю Стремскому по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Об этом сообщает ТАСС.

Стремского приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на два года. Кроме того, он на 20 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Также суд лишил Стремского государственной награды Орден «Родительской славы».

По версии следствия, руководитель организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николай Стремский с 1999 по 2019 год развращал и насиловал опекаемых и удочеренных им несовершеннолетних. Преступления совершались в поселке Саракташ Оренбургской области. Потерпевшими по делу признаны 11 несовершеннолетних, которые были удочерены или опекались Стремским. Дело в отношении священника было передано в суд в сентябре.

Кроме того, по данным Следственного комитета России, дочь Стремского Елена и ее муж Виктор Щербаков в августе 2018 года заперли троих несовершеннолетних в гараже и долгое время не выпускали. Елену и ее мужа ранее обвинили в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних и заключили под стражу вместе с самим Николаем Стремским.