В Японии подтвердили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно подтвердил дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

По словам генсека, Япония на Играх в КНР будет представлена спортивными чиновниками, включая председателя оргкомитета состоявшихся Олимпиады в Токио, а также депутата верхней палаты парламента Сэйко Хасимото.

«На Олимпиаде в Пекине будет присутствовать председатель оргкомитета ОИ в Токио Хасимото, глава Олимпийского комитета Японии Ямасита. Кроме того, на Паралимпиаду в Пекине приедет глава Паралимпийского комитета Мори», — сообщил Мацуно.

Ранее посол Китая в Японии Кун Сюанью предупредил о возможном ухудшении отношений между странами в случае присоединения Токио к дипломатическому бойкоту Олимпиады в 2022 году. «К сожалению, некоторые люди в Японии выступают с нападками на политическую систему Китая, основываясь на своих предвзятых взглядах, и распространяют слухи и ложь о ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, призывая к дипломатическому бойкоту пекинских Игр», — сказал он.