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Посол Китая предупредил Токио о последствиях дипломатического бойкота Олимпиады

Посол КНР Сюанью: Японии следует блокировать дипломатический бойкот Олимпиады в 2022 году

Фото: Aly Song / Reuters

Посол Китая в Японии Кун Сюанью предупредил о возможном ухудшении отношений между странами в случае присоединения Токио к дипломатическому бойкоту Олимпиады в 2022 году. Об этом пишет «Интерфакс».

Дипломат призвал власти Японии проявлять осторожность и блокировать такой опасный шаг. «К сожалению, некоторые люди в Японии выступают с нападками на политическую систему Китая, основываясь на своих предвзятых взглядах, и распространяют слухи и ложь о ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, призывая к дипломатическому бойкоту пекинских Игр», — сказал он.

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Ранее к тотальному бойкоту Олимпиады призвали в Европарламенте (ЕП). Заместитель председателя ЕП и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДГ) Никола Бер подчеркнула, что Европейский союз не должен «оставаться в тени США». По ее мнению, Олимпийские игры в Китае стали ошибочной площадкой в неправильном месте.

6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, в знак протеста против нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Китае. 8 декабря к бойкоту также присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

Марина Совина
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