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Путин назначил нового заместителя министра внутренних дел

Новым замглавы МВД России стал генерал-лейтенант Александр Кравченко

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра внутренних дел. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, эту должность занял генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Указ вступил в силу со дня его подписания. Ранее Александр Кравченко занимал должность начальника главного управления (ГУ) МВД России по Волгоградской области.

Он начал службу в правоохранительных органах в 1979 году в должности милиционера и свыше 15 лет занимал должности в подразделениях уголовного розыска. С 2008 года он возглавляет ГУ МВД по Волгоградской области. В 2011 году ему было присвоено очередное специальное звание — генерал-лейтенант полиции.

25 ноября прежний замминистра МВД России генерал-полковник полиции Аркадий Гостев был назначен указом Президента России директором ФСИН. Он занял эту должность вместо отправленного в отставку Александра Калашникова.

Владимир Седов
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