Путин назначил нового заместителя министра внутренних дел
Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра внутренних дел. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, эту должность занял генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Указ вступил в силу со дня его подписания. Ранее Александр Кравченко занимал должность начальника главного управления (ГУ) МВД России по Волгоградской области.
Он начал службу в правоохранительных органах в 1979 году в должности милиционера и свыше 15 лет занимал должности в подразделениях уголовного розыска. С 2008 года он возглавляет ГУ МВД по Волгоградской области. В 2011 году ему было присвоено очередное специальное звание — генерал-лейтенант полиции.
25 ноября прежний замминистра МВД России генерал-полковник полиции Аркадий Гостев был назначен указом Президента России директором ФСИН. Он занял эту должность вместо отправленного в отставку Александра Калашникова.