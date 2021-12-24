Оценены темпы распространения омикрон-штамма в России

В России официально выявлен 41 случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса, однако скорость его распространения может увеличиваться, пишут «Известия» со ссылкой на вирусологов.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в настоящее время специалисты не обладают точной статистикой по распространению нового варианта короанвирусной инфекции в России. Он подчеркнул, что для этого нужны широкие обследования или тесты, позволяющие выявить омикрон-штамм. «Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз. Тем не менее я склоняюсь к тому, что доля этого штамма в России пока не такая значительная», — отметил он.

При этом Альтштейн заявил, что в США омикрон-штамм разошелся незаметно. «Вроде и не было, а потом раз — и 70% от всех случаев заболевания», — сказал вирусолог.

По мнению иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, в ближайшее время цифры начнут расти. Он отметил, что принятые в России меры по сдерживанию распространения нового штамма помогли, однако, вероятно, лишь на некоторое время. «Учитывая особенности нового штамма, уже к концу года он может стать превалирующим в Москве и Санкт-Петербурге», — добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала темпы заражения штаммом омикрон в мире пугающими. Она отметила, что в России на данный момент не наблюдается его последовательного распространения, но такая вероятность вполне реальна.

Вирусолог Алексей Аграновский, в свою очередь, выразил уверенность в том, что пока ничего пугающего в новом штамме коронавируса нет. По его словам, на данном этапе отсутствуют доказательства того, что он опаснее и хуже доминирующего на территории страны штамма дельта, а скорость распространения омикрона еще не означает высокую смертность от него.