Стало известно о проверках органами опеки семьи оставленных на морозе детей

Органы опеки Саратовской области проверяли семью, где мать душила шарфом детей и бросила в овраге на морозе, но ничего не заподозрили. Об этом заявила детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя. Ее слова приводит RT в Telegram-канале.

Семью проверяли после того, как восьмилетний мальчик перестал ходить в школу в прошлом году. При этом с виду в семье все было в порядке. Дети жили в нормальных условиях, «были накормлены и обуты». По словам детского омбудсмена, в январе или марте женщина уехала с детьми в неизвестном направлении, после этого ее муж подал на развод.

В ноябре мальчик пошел в школу. При этом мать отводила и забирала его, так как дом находился на окраине села. По словам учителей, она хорошо с ним общалась.

Ранее крестная брошенных и замерзших в овраге детей из села Прокудино рассказала о странностях их матери. По ее словам, женщина «витала в облаках». Из-за ссоры с учителями ее сын не посещал школу, а дочь не ходила в детский сад. Также незадолго до трагедии душившая своих детей россиянка подожгла туалет.

22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голую пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело ее мертвого восьмилетнего брата. На данный момент девочка находится в реанимации в критическом состоянии. Позже стало известно, что мать, которая их бросила, перед этим пыталась задушить их шарфом.

Россиянку задержали. В отношении нее возбуждено два уголовных дела: об убийстве сына и покушении на убийство дочери.