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Крестная брошенных в овраге российских детей рассказала о странностях их матери

Крестная брошенных в овраге под Саратовом детей рассказала, что их мать устроила пожар

Кадр СК РФ

Крестная брошенных и замерзших в овраге детей из села Прокудино в Саратовской области рассказала о странностях их матери. Слова россиянки приводит РЕН ТВ.

По ее словам, мать этих детей «витала в облаках». Из-за ссоры с учителями ее сын не посещал школу, а дочь не ходила в детский сад. Женщина постоянно конфликтовала даже из-за просьбы надеть медицинскую маску в общественных местах, в ответ она начинала кричать, что юрист и знает законы.

Также душившая своих детей россиянка незадолго до трагедии подожгла туалет.

«Приехал мой муж и говорит — у Зайцевых пожар был. Я говорю — а чего? Туалет подожгла. А зачем она его подожгла? Его можно было разобрать и баню истопить. То есть у нее уже такие заскоки были», — рассказала крестная детей.

Также женщина стала свидетельницей ситуации, когда отец детей встал перед ними на колени и разрыдался, оказалось, что семья готовилась развестись. При этом односельчанка отметила, что брата и сестру часто оставляли у нее, но она не замечала на них побоев.

Вечером 22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата. На данный момент девочка находится в реанимации в критическом состоянии. Позднее стало известно, что мать, которая их бросила, перед этим пыталась задушить их шарфом.

Саму россиянку задержали. В отношении нее возбуждено два уголовных дела: об убийстве ребенка и покушении на убийство второго.

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Анна Филипенко
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