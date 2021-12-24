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Орбиту МКС изменили

«Роскосмос»: орбиту МКС понизили на 1,8 километра для подготовки к запуску «Союза МС-21»

Фото: @roscosmos / Twitter

Орбита Международной космической станции (МКС) изменили утром в пятницу, 24 декабря. Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила в Twitter-аккаунте.

Согласно сообщению, высота орбиты МКС была понижена примерно на 1,8 километра для начала подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-21». Уточняется, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» были включены в 04:18 по московскому времени и проработали 539,4 секунды.

В 2022 году Россия планирует запустить к МКС пять кораблей: два пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса». Первый пуск намечается 18 марта, на «Союзе МС-21» полетят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 21 сентября на «Союзе МС-22» на орбиту отправятся Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

Кроме того, российский грузовой корабль «Прогресс МС-19», запуск которого запланирован на 15 февраля 2022 года с космодрома Байконур, совершит рекордный годовой полет на МКС. Ему предстоит пробыть в составе МКС до 370 суток.

Марина Совина
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