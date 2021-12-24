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Власти рассказали о причине пожара в ковид-госпитале в Астрахани

Причиной пожара в астраханском ковид-госпитале стало замыкание в проводке

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области / ТАСС

Причиной пожара в ковид-госпитале в Астрахани стало замыкание в электрической проводке, об этом рассказал РИА Новости источник в региональной администрации.

Представитель власти отметил, что при возгорании погибли две женщины, 18 пациентов эвакуировали, их здоровью сейчас ничто не угрожает.

Ранее в сети появилось видео палаты, которая полностью выгорела в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани, где лечат пациентов с COVID-19.

О пожаре в коронавирусном госпитале в Астрахани стало известно утром в пятницу, 24 декабря. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров.

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Анна Щербакова
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