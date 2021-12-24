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Действия Горбачева назвали причиной высокомерного отношения США к России

Историк Рогулев объяснил высокомерие США в отношении России слабостью Горбачева

Фото: Ron Sachs / Consolidated / dpa / Globallookpress.com

Высокомерное отношение США по отношению к России, проявившееся в ходе расширения НАТО на восток, о котором говорил последний руководитель СССР Михаил Горбачев, объясняется его слабостью на посту главы государства. Такую причину действий США назвал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 24 декабря.

«Вина на Михаиле Сергеевиче лежит. Сдавать все позиции, не получая ничего взамен, это не просто слабость, это граничит с серьезными ошибками в политике страны», — сказал он, отметив, что Горбачев «ничего не сделал для сохранения Советского Союза».

Историк добавил, что ответственность лежит и на пришедшем на смену Горбачеву руководстве постсоветской России, представители которого старались «задобрить своих западных партнеров, рассчитывая, что нас примут в семью цивилизованных европейских народов».

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«Они (Запад — прим. «Ленты.ру») не принимают Россию как равного партнера. Отсюда они не стремятся учитывать российские озабоченности и российские интересы. Они просто не считают это нужным — вести переговоры», — констатировал Рогулев.

Ранее Михаил Горбачев обвинил США в высокомерии из-за расширения НАТО после распада Советского Союза. Он напомнил, что Москва и Вашингтон «вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», однако, несмотря на это, «“победители” решили строить новую империю».

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Игорь Дмитров
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