Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Шварценеггер подарил жилье американским бомжам

Актер Арнольд Шварценеггер построил 25 домов для бездомных ветеранов в Лос-Анджелесе

Фото: @schwarzenegger

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сделал рождественский подарок для бомжей в Лос-Анджелесе. На деньги звезды Голливуда построили 25 небольших домов для бездомных ветеранов. Об этом сообщил Шварценеггер в своем Instagram.

Главный герой «Терминатора» лично посетил квартал с возведенным на его средства жильем. «Потрясающе было провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах», — написал Шварценеггер в публикации в социальной сети.

Материалы по теме:
«Безумное было время» Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
«Безумное было время»Как обычный дом попал на «самую жуткую картину» Америки
12 декабря
«Мне некуда уходить» История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
«Мне некуда уходить»История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
Вчера

По данным Департамента жилищного строительства и городского развития США за 2020 год, в стране проживает более 37 тысяч бездомных ветеранов. Бывшие военные теряют жилье из-за инвалидности, пагубных зависимостей, ментальных заболеваний, безработицы, отсутствия недорогого жилья и низких выплат по окончании службы.

В мае апелляционный суд штата Нью-Йорк разрешил строительство приюта для бездомных в одном из самых роскошных районов Манхэттена. Убежище появится в здании недействующего отеля Park Savoy недалеко от Центрального парка. В 2018 году препятствовать строительству приюта попытались горожане, так как опасались, что район станет небезопасным. Однако суд позволил реализацию благотворительной инициативы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Японского дипломата вызвали в МИД из-за учений США у границ России
В Белоруссии испытали новый автомат для спецназа
В руке трехлетней девочки в Новой Москве взорвалась горящая петарда
Сына бывшего спикера парламента Дагестана осудили за избиение депутата
Фигуристка Валиева стала лидером в короткой программе чемпионата России
В российской школе ученика не выпустили в туалет и он обмочился на уроке
Шварценеггер подарил жилье американским бомжам
Популярный комик с ТНТ поделился историей первой любви
Блогерша раскрыла технику правильного бритья подмышек
Появились подробности запуска нового «пятизвездочного» экспресса
На Украине пожаловались на резкое сокращение транзита газа из России
СМИ показали спутниковые снимки «наращивания сил России» у границ с Украиной
Соловьев рассказал об отказе в аккредитации на пресс-конференцию Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter