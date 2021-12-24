Шварценеггер подарил жилье американским бомжам

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сделал рождественский подарок для бомжей в Лос-Анджелесе. На деньги звезды Голливуда построили 25 небольших домов для бездомных ветеранов. Об этом сообщил Шварценеггер в своем Instagram.

Главный герой «Терминатора» лично посетил квартал с возведенным на его средства жильем. «Потрясающе было провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах», — написал Шварценеггер в публикации в социальной сети.

По данным Департамента жилищного строительства и городского развития США за 2020 год, в стране проживает более 37 тысяч бездомных ветеранов. Бывшие военные теряют жилье из-за инвалидности, пагубных зависимостей, ментальных заболеваний, безработицы, отсутствия недорогого жилья и низких выплат по окончании службы.

В мае апелляционный суд штата Нью-Йорк разрешил строительство приюта для бездомных в одном из самых роскошных районов Манхэттена. Убежище появится в здании недействующего отеля Park Savoy недалеко от Центрального парка. В 2018 году препятствовать строительству приюта попытались горожане, так как опасались, что район станет небезопасным. Однако суд позволил реализацию благотворительной инициативы.