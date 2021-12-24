Google прокомментировал штраф в 7,2 миллиарда рублей

В Google изучат решение российского суда об оборотном штрафе в размере 7,2 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании в ответ на вопрос о планах по выплате штрафа.

«Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги», — сказали в пресс-службе.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google на сумму в размере 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП. Это первый случай, когда российский суд наложил на IT-компанию оборотный штраф.

В сентябре текущего года представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний, пригрозив санкциями корпорациям Google, Facebook и Twitter.

Вчера, 23 декабря, суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 3 миллиона рублей вдобавок к ранее выписанным штрафам в десять миллионов рублей за отказ удалять запрещенный на территории России контент.