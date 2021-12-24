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Отменен заочный арест лишившегося миллиардов рублей бывшего депутата Госдумы

Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука, у которого изъяли 38 млрд рублей

Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края

Приморский краевой суд принял решение отменить постановление о заочном аресте бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука, у которого в доход государства были изъяты активы на 38 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Оленеву.

По ее словам, после рассмотрения апелляционный жалобы защиты экс-парламентария на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу постановление Фрунзенского районного суда Владивостока было отменено. Материалы возвращены на пересмотр.

26 ноября Следственный комитет России (СКР) сообщил о заочном предъявлении обвинения Сопчуку по двум статьям УК РФ — незаконном предпринимательстве и отмывании денег. После этого его объявили в международный розыск.

По версии следствия, с 2011 года Сопчук совмещал коммерческую и законодательную деятельность в нарушение закона. Чтобы скрыть это, депутат назначил руководителем своей компании доверенное лицо, но сам являлся фактическим совладельцем предприятия. Сопчук предоставил своей фирме займы на один миллиард рублей.

При осуществлении коммерческой деятельности депутат незаконно пользовался статусом представителя власти для покровительства своей фирме. У него конфисковали активы на 38 миллиардов рублей.

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Любовь Ширижик
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