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Пилот рассказал о действиях при сигнале тревоги с самолета

Пилот Башмаков: экипаж подает сигнал тревоги, когда не может локализовать опасность

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Экипаж самолета подает сигнал бедствия, когда не в состоянии локализовать опасную ситуацию на борту, рассказал «Ленте.ру» пилот гражданской авиации Олег Башмаков. Он объяснил, как принимают сигнал тревоги на земле.

Причин для подачи сигнала тревоги может быть очень много. Для каждого воздушного судна они прописаны в руководстве по летной эксплуатации, отметил пилот. По его словам, многое в такой ситуации зависит от диспетчерских служб — есть грамотные диспетчеры, а есть те, кто может растеряться.

Чтобы избежать неблагополучных ситуаций на земле, все полеты осуществляются под управлением ОрВД — организации по обслуживанию воздушного движения, идет радиолокационный контроль за движением самолета, рассказал пилот. Помимо этого, экипаж в каждой зоне полета ведет постоянный радиообмен и находится на двусторонней связи с диспетчерами.

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«Экипаж сообщает о своей проблеме, а дальше уже диспетчер действует, у него есть перечень аварийных карт, так называемых, там прописаны алгоритмом стандартные процедуры. А в каждом частном случае, в зависимости от того, что экипаж просит, что он объясняет, земля действует в соответствии с обстановкой. Как правило, готовят ближайший аэродром, где можно произвести посадку», — рассказал Башмаков.

Ранее пассажирский самолет Boeing 737, следующий из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги через полчаса после взлета из-за разгерметизации на борту. Воздушное судно благополучно произвело посадку в Домодедово в 15:08 по московскому времени. На борту лайнера находились 102 пассажира и 6 членов летного состава.

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Екатерина Смирная
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