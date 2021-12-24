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Названы нервирующие бортпроводников действия пассажиров

Express: бортпроводников нервирует, когда пассажиры тыкают их пальцами

Фото: Unsplash

Британский бортпроводник Дэн Эйр (Dan Air) назвал самые нервирующие, по мнению членов экипажа, действия пассажиров на борту самолета. Его слова приводит Express.

Молодой человек предупредил, что во время полета туристам следует избегать использования без крайней необходимости кнопки вызова персонала. «Звонки предназначены только для чрезвычайных ситуаций. Если вы нажмете на кнопку, но у вас не будет сердечного приступа, не будет гореть крыло у самолета, у вас должна быть действительно веская причина, по которой вы решили ею воспользоваться», — сказал он.

Также член летного состава попросил путешественников никогда не тыкать бортпроводников пальцами, поскольку самолет — это «не контактный зоопарк». «И никогда, никогда не щелкайте пальцами, если хотите позвать персонал. Мы не в ресторане», — заявил британец.

Эйр посоветовал пассажирам не вымещать на бортпроводниках недовольство по поводу ограниченного выбора еды и напитков. «Вы летите в самолете, а не сидите в ресторане, отмеченном звездой "Мишлен". Простое "пожалуйста" и "спасибо" имеет большое значение. Относитесь к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам», — высказался он.

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Кроме того, молодой человек призвал туристов не злиться на членов экипажа из-за задержек или отмены рейсов: «Поверьте, мы так же злы, как и вы. Просто поверьте нам. Я бы тоже предпочел быть дома, но вместо этого застрял здесь и слушаю ваши крики».

Отдельно британец порекомендовал туристам держаться подальше от камбуза: «Камбуз предназначен только для членов экипажа. Это не детская площадка, не ваше личное пространство для растяжки или место, где вы должны задерживаться дольше минуты в ожидании туалета».

Ранее в декабре бортпроводники дали несколько советов пассажирам, как снизить стресс при перелетах в предновогодние даты. Чтобы избежать долгих проверок при прохождении контроля безопасности, пассажирам рекомендуют тщательно проверить содержимое ручной клади на предмет неожиданных запрещенных вещей.

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Валентина Процкова
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