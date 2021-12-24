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Прокурор попросил посадить бывшего министра экологии Татарстана на девять лет

В прокуратуре попросили посадить экс-министра экологии Татарстана Садретдинова на 9 лет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В прокуратуре просят посадить на девять лет 70-летнего экс-министра экологии и природных ресурсов Татарстана, экс-главу Буинского муниципального района Агляма Садретдинова. Об этом в пятницу, 24 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Госвобвинитель — Сергей Поляков, старший помощник прокурора Приволжского района. Как сообщает корреспондент издания «БИЗНЕС Online» из зала суда, Поляков заявил, что вина Садретдинова в подстрекательстве к убийству подтверждается многочисленными показаниями. В прокуратуре признали смягчающим обстоятельством преклонный возраст Садретдинова, а также попросили освободить его от наказания по эпизодам взяток в связи с истечением сроков давности.

16 апреля 2021 сообщалось, что в Татарстане завершилось расследование уголовного дела в отношении Садретдинова. Его обвинили в убийстве и взятках. По версии следствия, в 2003 году Садретдинов организовал убийство местного жителя, который обращался в различные инстанции с многочисленными жалобами на него. Он заказал убийство у участников казанского преступного сообщества «Квартал», которые застрелили мужчину на пороге дома за 180 тысяч рублей. Уточняется, что исполнитель и посредник были приговорены к лишению свободы 11 лет назад, в 2010 году.

Кроме того, в период с 2000 по 2006 год Садретдинов получил от местного жителя взятки на сумму более 600 тысяч рублей за оказание «содействия в приобретении зданий и земельных участков в городе Буинске».

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Елизавета Новикова
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