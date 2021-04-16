Бывшего министра экологии Татарстана обвинили в убийстве и взятках

Бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана, экс-главу Буинского муниципального района Агляма Садретдинова обвинили в убийстве и взятках. Сообщение об этом размещено на сайте Следственного управления СК России по Татарстану.

Следственный комитет передал дело в суд, бывший чиновник находится под стражей.

По версии следствия, в 2003 году Садретдинов организовал убийство местного жителя, который обращался в различные инстанции с многочисленными жалобами на него. Он заказал убийство у участников казанского преступного сообщества «Квартал», которые застрелили мужчину на пороге дома за 180 тысяч рублей. Уточняется, что исполнитель и посредник были приговорены к лишению свободы 11 лет назад, в 2010 году.

Кроме того, в период с 2000 по 2006 год Садретдинов получил от местного жителя взятки на сумму более 600 тысяч рублей за оказание «содействия в приобретении зданий и земельных участков в городе Буинске».

Ранее в апреле суд Махачкалы арестовал бывшего министра труда Республики Дагестан Расула Ибрагимова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на полмиллиарда рублей. По версии следствия, с 2017 по 2018 год Ибрагимов создал преступное сообщество в Дагестане и организовал хищение денег из бюджета (в общей сложности 620 миллионов рублей).