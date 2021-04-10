Суд арестовал бывшего министра труда Дагестана

Суд Махачкалы арестовал бывшего министра труда Республики Дагестан Расула Ибрагимова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по республике.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, Ибрагимов заключен под стражу», — рассказали в следственном управлении СК РФ.

По словам руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой, Ибрагимов заключен под стражу сроком на 1 месяц и 18 суток, до 27 мая включительно. «Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Дагестана в течение трех суток со дня вынесения», — сказала она.

9 апреля Ибрагимову были предъявлены обвинения. По версии следствия, с 2017 по 2018 год бывший министр труда и социального развития республики создал преступное сообщество в Дагестане и организовал хищение денег из бюджета (в общей сложности 620 миллионов рублей). В этом преступлении принимали участие также различные подразделения министерства труда и социального развития региона.