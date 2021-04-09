Бывшего министра труда Дагестана обвинили в мошенничестве на полмиллиарда рублей

Бывшему министру труда Республики Дагестан Расулу Ибрагимову предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве на полмиллиарда рублей. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год чиновник создал преступное сообщество в Дагестане и организовал хищение денег из бюджета (в общей сложности 620 миллионов рублей). В этом преступлении принимали участие также различные подразделения министерства труда и социального развития региона.

Для этих целей мошенники фиктивно оформляли сотрудников центров социального обслуживания и выплачивали завышенные премии, которые фигуранты дела потом забирали себе.

В отношении Ибрагимова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 210 («Создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения»), а также части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК России.