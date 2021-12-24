Стало известно о возможном участии Турции в операции НАТО в Донбассе

Турция может принять участие в антироссийской военной операции НАТО в Донбассе и даже возглавить ее. Об этом пишет обозреватель Четинер Четин (Çetiner Çetin) в своей статье для издания Haberturk.

Автор материала обращает внимание на то, что недавно СМИ стало известно о разработке Западом варианта переброски специального военного соединения численностью 35-40 тысяч на базе Сил быстрого реагирования НАТО (NRF), а в качестве основы рассматривается Объединенная оперативная группа повышенной готовности (VJTF). Члены НАТО поочередно командуют VJTF, и в 2021 году командование находится у Турции.

По мнению Четина, «здесь возникает очень рискованная ситуация», и Анкаре «необходимо быть предельно осторожной в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях». Журналист выразил опасения, что Турция окажется «в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, нежели после уничтожения российского самолета в 2015 году».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина при поддержке НАТО наращивает группировку войск на линии соприкосновения в Донбассе. Она отметила, что в Донбассе фиксируется переброска украинской крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники, а также использование украинскими военными беспилотников.

До этого профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что украинское руководство совершит фатальную ошибку, если пойдет на эскалацию в Донбассе с расчетом на поддержку НАТО. По его словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен почти наверняка предостерегут Киев от такого шага.