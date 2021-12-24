Американский журналист заявил о протаскивании дочери Тутберидзе на Олимпиаду

Американский журналист Дэвид Кейн высказался о выступлении дочери тренера Этери Тутберидзе Дианы Дэвис на чемпионате России. Пост доступен в его Twitter-аккаунте.

Журналист выложил видеофрагмент, на котором запечатлена Тутберидзе. «Она начинает протаскивать дочь на Олимпийские игры», — подписал Кейн пост.

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным выступает в танцах на льду. 24 декабря спортсмены представили на чемпионате России ритм-танец. По итогам перового дня соревнований пара занимает третье место с 83,99 балла.

Дэвис и Смолкин борются за попадание на Игры-2022 в Пекине. Их главными соперниками за место в олимпийской команде являются более опытные Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Последние получили за прокат 79,36 балла и заняли четвертое место. Зрители освистали судей после появления результата на табло.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной в этом году. В прошедшем сезоне пара завоевала бронзу на чемпионате России среди юниоров. В финале юниорского Гран-при танцевальный дуэт стал шестым, а на юниорском чемпионате мира россияне показали пятый результат.