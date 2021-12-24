Чемпионат по вязанию носков впервые прошел в Тамбовской области

В Рассказово, расположенном в Тамбовской области, прошел первый чемпионат по вязанию носков среди россиян. Его организовало творческое объединение «Малая родина». Об итогах соревнования сообщает «ТВОЛК городские порталы».

Участие в необычном мероприятии приняли больше 60 россиян из 33 регионов страны. Участники должны были пройти три соревнования: «Визитка» (знакомство), «Быстрая петля» (вязание на скорость) и «Удиви меня» (креативные работы). После этого в финал вышли 44 человека.

Уточняется, что выделить победителей жюри было «очень непросто», так как многие представили «очень необычные и запоминающиеся» работы. В итоге первое место заняла Татьяна Порохова — петербурженку приметили за оригинальность в создании «красочного альбома с носочными работами». Мастерица связала изделия для всей семьи с изображением сказочных троллей.

На втором месте оказалась жительница Королева в Подмосковье. Галину Полугяеву выделили жюри за серию необычных носков «Знаки Зодиака». Участница мероприятия создала 12 носков с изображением животных, ставшими символами года. На третьем месте — Лариса Варламова из Нижнего Новгорода, представившая сотни пар разных носков и создавшая собственный бренд.

Учреждены также специальные призы от партнеров чемпионата. В число самых интересных работ пошли «Носок для великана» и серия изделий «Удмуртские мотивы». «В нашей большой стране так много талантливых людей — добрых, отзывчивых и креативных! Здорово, что мы смогли их объединить в рамках чемпионата в столице вязания», — подытожила глава проекта Марина Елютина.

Ранее в сети распространились короткие ролики TikTok-блогерши с ником livingart_online. Екатерину Пискунову знают по необычным видео, в которых она мастерит поделки из листьев, мха, кукурузы, крапивы и коры, а также вяжет изделия из шерсти домашних питомцев.

В 2021-м в России учредили награду «Посол вязания».