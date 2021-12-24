В России прокомментировали идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский референдум по Донбассу не соответствует Минским соглашениям. Об этом директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью РИА Новости.

Он прокомментировал идею Зеленского и предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы обеспечить мир в Донбассе через силу. Полищук подчеркнул, что подобные заявления являются лицемерными и не имеют ничего общего с Минскими договоренностями.

«В Киеве постоянно говорят, что нельзя обсуждать судьбу Украины без Украины, но с легкостью делают это в отношении Донбасса», — отметил дипломат.

При этом он обратил внимание, что обязательство Киева вести непосредственный диалог с Донецком и Луганском по определению особого статуса региона, конституционной реформе в стране и организации местных выборов прописано в Минских соглашениях.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение на Украине референдума по Донбассу. При этом он допустил, что на голосование может быть вынесен вопрос о прекращении войны.