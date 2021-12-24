Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В России прокомментировали идею Зеленского о референдуме по Донбассу

В МИД России заявили, что идея всеукраинского референдума по Донбассу является лицемерной

Фото: Офіс Президента України

Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский референдум по Донбассу не соответствует Минским соглашениям. Об этом директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью РИА Новости.

Он прокомментировал идею Зеленского и предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы обеспечить мир в Донбассе через силу. Полищук подчеркнул, что подобные заявления являются лицемерными и не имеют ничего общего с Минскими договоренностями.

«В Киеве постоянно говорят, что нельзя обсуждать судьбу Украины без Украины, но с легкостью делают это в отношении Донбасса», — отметил дипломат.

При этом он обратил внимание, что обязательство Киева вести непосредственный диалог с Донецком и Луганском по определению особого статуса региона, конституционной реформе в стране и организации местных выборов прописано в Минских соглашениях.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение на Украине референдума по Донбассу. При этом он допустил, что на голосование может быть вынесен вопрос о прекращении войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при пожаре в российском ковидном госпитале
Появилось видео из полностью сгоревшей палаты ковид-госпиталя в Астрахани
Дзюба описал отношение к Милохину словами «накрасил ногти и умер для меня»
Российский комплекс «Деривация-ПВО» уничтожит микро- и мини-БПЛА
Россияне назвали политиков года
В России выявили менее 25 тысяч новых случаев COVID-19
В США поджигателя назначили начальником пожарного управления
Звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о тяжело перенесенном коронавирусе
Заявления о войсках России на границе с Украиной объяснили попыткой саботажа
В России подорожает пиво
Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности
России пригрозили войной с НАТО на два фронта
Москвичам пообещали снегопады и штормовой ветер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter