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Глава регионального управления Ростехнадзора пострадал в смертельном ДТП

Глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора Нисковских доставлен в больницу после ДТП

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Одним из пострадавших в смертельном ДТП на трассе КурганТюмень стал глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем Telegram-канале.

Виль написал, что Нисковских с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. После серии операций и нескольких дней в реанимации его перевели в обычную палату. Состояние пациента оценивается как стабильное. Виль отметил, что Нисковских выжил лишь благодаря помощи очевидцев аварии.

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ДТП, в результате которого погибла одна из пассажирок автомобилей, произошло на трассе Курган — Тюмень 12 декабря. «По предварительной версии, предполагаемый виновник ДТП, управлявший автомобилем "Прадо", начал обгон по полосе встречного движения и выскочил на полосу движения автомобиля под управлением Игоря Нисковских», — написал Виль. Он добавил, что в попытке избежать лобового столкновения Нисковских свернул к обочине, но из-за снега машину развернуло, и в нее врезался автомобиль марки Volvo. Виновного в ДТП водителя разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что автолихачам стоит проходить тест на психологическую устойчивость. С таким предложением выступил глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

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Евгения Черкасова
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