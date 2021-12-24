Для автолихачей в России предложили ввести тест на психологическую устойчивость

Автолихачам стоит проходить тест на психологическую устойчивость. С таким предложением выступил глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. По его словам, аналогичный эксперимент, проведенный в Германии около трех лет назад, позволил повысить эффективность законодательства на 50 процентов, передают «Известия».

Он пояснил, что в ФРГ за превышение скорости водителей наказывают исправительными работами. Однако местная федерация автомобилистов посчитала эту мерой недостаточной и предложила лихачам курсы специальной психологической подготовки, заметил Канаев.

Эксперт уточнил, что водителю-нарушителю показывают видео аварии с доказательством того, что к ней привело именно лихачество. Кроме того, ему показывают место ДТП.

Канаев подчеркнул, что закон об уголовной ответственности для лихачей крайне важен, поскольку своими действиями они подвергают серьезной опасности жизни других участников дорожного движения.

22 декабря Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах.

Законопроект устанавливает наказание за превышение допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Под ответственность попадут те, кого уже неоднократно штрафовали или лишали прав за аналогичные правонарушения.