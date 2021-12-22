Госдума ввела уголовное наказание для водителей-лихачей

Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах. Об этом в среду, 22 декабря, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Так, законопроект устанавливает уголовную ответственность за превышение допустимой скорости движения от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутом административному наказанию и лишенным прав за любое из аналогичных нарушений ПДД.

В качестве наказания для водителей-лихачей предлагается установить штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. При этом во всех случаях приговор может быть дополнен лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отмечается, что соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.