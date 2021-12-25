Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Украина показала испытания «зловещего» «Миротворца»

«Синергия»: украинский беспилотник «Миротворец» испытан в зимних условиях

Украинское конструкторско-производственное предприятие «Синергия» в условиях зимы провело заводские испытания роботизированной платформы «Миротворец». Соответствующее видео с наземным беспилотником, который Defence Blog назвали зловещим, показано на YouTube-канале SYNERGY DPE.

В подписи к ролику сообщается, что изделие способно работать в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия, развивать скорость до 35 километров в час (на плаву — до 6 километров в час), преодолевать расстояния до 100 километров и переносить до 500 килограммов грузов.

В ходе испытаний, как пишет Defence Blog, беспилотник, управляемый на дистанции до 2,5 километров в лесной местности (с холмистым рельефом), передавал видео с установленных на нем камер.

По словам главного конструктора Николая Бондаренко, плавучая многоцелевая роботизированная платформа на электромеханическом шасси «предназначена для выполнения логистических, эвакуационных, разведывательных и других специальных задач в воинских частях».

В ноябре исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил РИА Новости, что российский перспективный боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, в ходе испытаний продемонстрировал возможности форсирования реки.

Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В России закроется французская сеть магазинов одежды
В России зафиксировали первые незавозные случаи заражения омикрон-штаммом
В Минздраве оценили эффективность российской вакцины от омикрон-штамма
Украина показала испытания «зловещего» «Миротворца»
В Китае зафиксировали максимальное с августа число заражений коронавирусом
Детский писатель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет
Сочи признали городом для богатых
Месси оставили без звания лучшего футболиста года
Дочь Рамзана Кадырова получила медаль «За защиту прав человека»
Горбачев заявил о способе спасения СССР после августовского путча
Гастроэнтеролог дала советы по правильному застолью в Новый год
В России выявили 24 946 новых случаев коронавируса
Литва приготовилась к искам после остановки транзита из Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter