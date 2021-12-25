Елизавета II поделилась чувствами после смерти мужа

Королева Великобритании в ежегодном рождественском послании к нации поделилась переживаниями и чувствами после смерти герцога Эдинбургского Филиппа. Об этом сообщает BBC News.

«Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю, почему», — отметила королева. Елизавета II назвала покойного мужа «возлюбленным» и добавила, что как бы она и ее семья ни скучали по герцогу Филиппу, он бы хотел, чтобы они наслаждались Рождеством.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, супруги прожили в браке 73 года.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму, его супруге Кейт Миддлтон и призвала их перестать летать на вертолетах. Королева боится, что родные могут погибнуть в результате авиакатастрофы.

