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Елизавета II поделилась чувствами после смерти мужа

Елизавета II: Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких

Фото: Victoria Jones / Reuters

Королева Великобритании в ежегодном рождественском послании к нации поделилась переживаниями и чувствами после смерти герцога Эдинбургского Филиппа. Об этом сообщает BBC News.

«Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю, почему», — отметила королева. Елизавета II назвала покойного мужа «возлюбленным» и добавила, что как бы она и ее семья ни скучали по герцогу Филиппу, он бы хотел, чтобы они наслаждались Рождеством.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, супруги прожили в браке 73 года.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму, его супруге Кейт Миддлтон и призвала их перестать летать на вертолетах. Королева боится, что родные могут погибнуть в результате авиакатастрофы.

Евгения Черкасова
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