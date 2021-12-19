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Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон

Британская королева Елизавета II призвала принца Уильма отказаться от вертолетов
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: I-Images / Globallookpress.com

Британская королева Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму, его супруге Кейт Миддлтон и призвала их перестать летать на вертолетах, пишет Daily Mirror.

Она попросила внука, его жену и правнуков отказаться от этого вида воздушного транспорта из-за опасений по поводу безопасности. Королева боится, что родные могут погибнуть в результате авиакатастрофы. Как считают эксперты, неписаное правило и до этого запрещало высокопоставленным членам королевской семьи летать на вертолете. Протокол был смягчен, поскольку семья принца Уильяма стала больше. Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети, принцы Джордж, Луи, принцесса Шарлотта, начали летать между Лондоном и Норфолком.

По данным издания, всего за один месяц 2021 года произошло два инцидента с вертолетами королевской семьи. Сначала была выявлена неисправность королевского Sikorsky S-76, позже один из запланированных маршрутов был отменен из-за плохой погоды.

Ранее принц Уильям на вертолете попытался спасти тонущего подростка. Инцидент произошел на озере под Лондоном, в парке Ли Вэлли, в мае 2017 года. Тинейджер ушел под воду, когда пытался доплыть до острова в середине озера.

Алия Шарафутдинова
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