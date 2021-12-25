Власти Чечни начали оплачивать долги местных жителей в магазинах

В Чеченской республике власти начали оплачивать долги местных жителей в продуктовых магазинах. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о небольших долгах в продуктовых магазинах — когда местные жители брали товары до зарплаты, пенсии или других выплат «по записи в тетрадь». Однако, по словам министра Чечни по национальной политике Ахмеда Дудаева, в целом на данную инициативу выделены «десятки миллионов рублей», а сама акция является беспрецедентной по своим масштабам.

Ранее сообщалось, что Министр культуры Чечни 22-летняя Айшат Кадырова, дочь главы региона Рамзана Кадырова, получила медаль «За защиту прав человека». Награду ей вручили по рекомендации Общественной комиссии при аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне.

В декабре Айшат Кадырову наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». На пост министра культуры она была назначена осенью этого года.