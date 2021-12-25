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В третьем гипермаркете «Лента» в Томске закрыли отдел фейерверков

В гипермаркете «Лента» в Томске закрыли отдел фейерверков после двух случаев поджога

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

После двух случаев поджога гипермаркетов «Лента» в Томске, не пострадавший от огня третий магазин сети решил закрыть отдел фейерверков. Об этом сообщают «Известия».

Как передает очевидец, на пустом стеллаже в отделе пиротехнических изделий появилась табличка. «Стеллаж находится на оформлении. Приносим свои извинения», — написано на табличке.

В субботу, 25 декабря, в Томске второй раз за неделю загорелся гипермаркет «Лента» на улице Пушкина. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала.

До этого, 21 декабря, произошел поджог гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в поджоге гипермаркета.

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Варвара Кошечкина
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