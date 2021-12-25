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Рождество оказалось самым одиноким праздником для британцев

Исследование OnePoll: каждый второй британец признался в одиночестве на Рождество

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Рождество является самым одиноким праздником для жителей Великобритании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование OnePoll.

В ходе опроса выяснилось, что почти каждый второй — 49 процентов респондентов — уверен, что был бы более воодушевлен праздником, если бы состоял в отношениях. Четверть опрошенных рассказали, что в Рождество их чаще всего спрашивают, есть ли у них партнер. Каждому пятому задают вопрос, не собирается ли он найти себе пару.

Ранее любящие встречать Рождество в одиночку британцы объяснили свой выбор и назвали плюсы праздников наедине с собой. Восемь миллионов человек в Великобритании, то есть каждый шестой, вынуждены провести Рождество в одиночестве. В первую очередь это обусловлено эпидемиологической ситуацией — люди изолируются, чтобы не заразить друзей и родственников.

До этого сообщалось, что несколько любовниц и один любовник женатых людей поделились своими историями и рассказали о планах на Рождество. Некоторые из них не планируют ничего менять, а другие надеются, что их возлюбленные бросят семью.

Марина Совина
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