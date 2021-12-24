Любящие встречать Рождество в одиночку люди назвали плюсы своего выбора

Любящие встречать Рождество в одиночку жители Великобритании объяснили свой выбор и назвали плюсы праздников наедине с собой. Их слова приводит Metro.

Согласно данным исследования, которое приводится в тексте, восемь миллионов человек в Великобритании, то есть каждый шестой, вынуждены провести Рождество в одиночестве. В первую очередь это обусловлено эпидемиологической ситуацией — люди изолируются, чтобы не заразить друзей и родственников.

Однако многие выбирают одинокое Рождество целенаправленно и с нетерпением ждут праздника в собственной компании. Например, 29-летняя Канем из Лондона начала отмечать в одиночестве в 2016 году. «Я считаю, что важно всегда отдавать приоритет своему благополучию. Иногда время, проведенное в кругу семьи, может быть подавляющим и оказывать на вас негативное влияние», — отметила она.

Канем добавила, что каждый год пробует что-то новое: рецепты экзотических блюд или путешествия в другие города и страны. Британка ценит возможность проводить Рождество так, как хочет именно она, и не планирует ничего не менять. По ее словам, многие друзья последовали ее примеру и не пожалели.

35-летний Сэм из Брайтона тоже встречает Рождество один уже несколько лет, но по другой причине — он хочет проводить трезвые праздники без алкоголя, а это легче делать не в компании. «Мое первое самостоятельное Рождество было через шесть недель после медицинской алкогольной детоксикации», — объяснил он. Сэм добавил, что со временем понял, как много перспектив открывает сольное празднование: можно самому выбрать, что готовить и есть, просто полежать на диване и спокойно посмотреть телевизор.

Жительница Лондона, 32-летняя Алли, обычно на праздники улетает к родственникам за границу, но из-за пандемии COVID-19 лишилась этой возможности и была вынуждена остаться дома одна. В итоге британке понравилось проводить Рождество в одиночку: она гуляла, сидела в местном пабе и наслаждалась отдыхом. «Я поняла, что ничьи ожидания от праздника не имеют значения, кроме моих собственных», — отметила Алли.

Ранее сообщалось, что несколько любовниц и один любовник женатых людей поделились своими историями и рассказали о планах на Рождество. Некоторые из них не планируют ничего менять, а другие надеются, что их возлюбленные бросят семью.